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15 июля 2019, понедельник, 11:14 106
Происшествия 2019-07-15T11:22:36+03:00
Українські Новини
В Луцке 10 человек поели в пиццерии и попали в больницу с отравлением

В Луцке 10 человек поели в пиццерии и попали в больницу с отравлением

В Луцке из-за отравления в пиццерии были госпитализированы 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что у местных жителей ухудшилось самочувствие после того, как они посетили пиццерию "Феличита".

Отмечается, что были госпитализированы 10 людей в течение 11-12 июля, они находятся в больнице до сих пор.

Известно, что у пострадавших острый гастроэнтероколит.

Также сообщается, что в больнице до сих пор находится 13 человек, которые отдыхали в санатории "Медик-2" в пгт Сергеевка Одесской области. Среди пострадавших 12 детей. Стоит отметить, что люди с признаками пищевого отравления обратились к медикам 11-12 июля. Тогда помощь оказали 56 пострадавшим, из них 53 - дети.

Как сообщали Українські Новини, в одесском оздоровительном лагере массово отравились дети.

Ранее в Мелитополе 15 детей "подкосила" ротавирусная инфекция после похода в развлекательный центр.

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