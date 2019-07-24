В Днипре 17 работников предприятия подкосила острая кишечная инфекция

В Днипре на предприятии ООО "Миропласт" произошло массовое отравление работников. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Так, сообщается, что в течение 20-23 июля в лечебные заведения Днипра были госпитализированы 17 работников предприятия с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.

"Пострадавшие употребляли пищу, которую предоставляла ФОП "Синявская Н.В.", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.

Ранее в Ровенской области почти 40 человек отравились на свадьбе.

Также в Луцке 10 человек поели в пиццерии и попали в больницу с отравлением.