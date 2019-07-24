В Днипре 17 работников предприятия подкосила острая кишечная инфекция

В Днипре на предприятии ООО "Миропласт" произошло массовое отравление работников. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.\r\nТак, сообщается, что в течение 20-23 июля в лечебные заведения Днипра были госпитализированы 17 работников предприятия с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.\r\n"Пострадавшие употребляли пищу, которую предоставляла ФОП "Синявская Н.В.", - говорится в сообщении.\r\nПроводится комплекс противоэпидемических мероприятий.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.\r\nРанее в Ровенской области почти 40 человек отравились на свадьбе.\r\nТакже в Луцке 10 человек поели в пиццерии и попали в больницу с отравлением.