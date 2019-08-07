У Києві вранці знову скасували шість рейсів міської електрички

Сьогодні, 7 серпня, в Києві були скасовані рейси міської електрички через технічні неполадки. Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

Так, були скасовані лише шість рейсів - 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

За даними прес-служби "Київпастрансу", рішення скасувати рейси електрички було прийнято, оскільки безпека пасажирів — понад усе. Служба "Київпастранс" приносить вибачення за тимчасові незручності.

Пасажирам варто врахувати зміни при плануванні маршруту.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня в Києві з технічних причин були скасовані дев'ять рейсів міської електрички.

Тим часом, у Києві відкриють річковий маршрут з Подолу на Оболонь.

Крім того, дооммунальная корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту по Південному мосту через ремонт 2-31 серпня.