У Києві вранці знову скасували шість рейсів міської електрички

Сьогодні, 7 серпня, в Києві були скасовані рейси міської електрички через технічні неполадки. Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".\r\nТак, були скасовані лише шість рейсів - 7402, 7409\/10, 7501, 7502, 7503, 7421.\r\nЗа даними прес-служби "Київпастрансу", рішення скасувати рейси електрички було прийнято, оскільки безпека пасажирів — понад усе. Служба "Київпастранс" приносить вибачення за тимчасові незручності.\r\nПасажирам варто врахувати зміни при плануванні маршруту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 23 липня в Києві з технічних причин були скасовані дев'ять рейсів міської електрички.\r\nТим часом, у Києві відкриють річковий маршрут з Подолу на Оболонь.\r\nКрім того, дооммунальная корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту по Південному мосту через ремонт 2-31 серпня.\r\n\r\nТакож Українські Новини повідомляли про схеми об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту, яка розпочалася 16 червня.\r\nРаніше через спеку у Києві обмежили рух одного виду транспорту на весь день.\r\n