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05 августа 2019, понедельник, 15:49 66
Общество 2019-08-05T15:49:01+03:00
Українські Новини
В Киеве откроют речной маршрут с Подола на Оболонь

В Киеве откроют речной маршрут с Подола на Оболонь

Речной вокзал. Фото: Facebook/Київський річковий вокзал
Речной вокзал. Фото: Facebook/Київський річковий вокзал

10 августа в Киеве откроют речной маршрут с Подола на Оболонь. Об этом сообщает Киевский речной вокзал на странице в Facebook.

Открытие состоится в парке "Наталка" по улице Оболонская Набережная 9.   

Организаторы отмечают, что пассажиров ожидает детская анимационная программа, бесплатное сопровождение экскурсовода и скидки на первые билеты рейса.

Обнародовано также расписание рейсов по новому маршруту (выходные дни).

Оболонь - Почтовая площадь - 12:00, 16:00.

Почтовая площадь - Оболонь - 14:00.

Посадка на Оболоне осуществляется на причале в парке "Наталка".

Стоимость билетов туда и обратно будет составлять 150 гривен. В день открытия пассажиры смогут отправиться в путешествие за 100 гривен.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет билет обойдется в половину стоимости.

Как сообщали Українські Новини, здание речного порта в Киеве превратят в арт-пространство. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную. Когда планируют открыть здание пока не сообщается.


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