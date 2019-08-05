10 августа в Киеве откроют речной маршрут с Подола на Оболонь. Об этом сообщает Киевский речной вокзал на странице в Facebook.

Открытие состоится в парке "Наталка" по улице Оболонская Набережная 9.



Организаторы отмечают, что пассажиров ожидает детская анимационная программа, бесплатное сопровождение экскурсовода и скидки на первые билеты рейса.



Обнародовано также расписание рейсов по новому маршруту (выходные дни).

Оболонь - Почтовая площадь - 12:00, 16:00.



Почтовая площадь - Оболонь - 14:00.



Посадка на Оболоне осуществляется на причале в парке "Наталка".



Стоимость билетов туда и обратно будет составлять 150 гривен. В день открытия пассажиры смогут отправиться в путешествие за 100 гривен.



Детям в возрасте от 6 до 12 лет билет обойдется в половину стоимости.



Как сообщали Українські Новини, здание речного порта в Киеве превратят в арт-пространство. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную. Когда планируют открыть здание пока не сообщается.





