подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 09:50 126
Общество 2019-07-23T09:50:55+03:00
Українські Новини
В Киеве утром отменили девять рейсов городской электрички

В Киеве утром отменили девять рейсов городской электрички

Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

Сегодня утром, 23 июля, в Киеве по техническим причинам были отменены девять рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Так, в "Киевпастрансе" отметили, что безопасность в приоритете и принесли извинения за неудобства.

"В утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321. Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

Тем временем в Киеве образовались масштабные пробки: "стоит" Окружная и почти весь правый берег.

Больше новостей о: Транспорт Электричка Отмена рейса

Архив
Новости
Работают на российские спецслужбы и саботируют украинское кино: СБУ открыла дело против всех украинских кинопрокатчиков 11:03
КПВВ "Майорск" после заминирования восстановил свою работу 10:54
Суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством клиентам адвоката Трампа 10:48
Днепропетровская область лидирует по росту доходов бюджета, - Голик 10:27
Нардепы - "враги прессы" не смогли переизбраться в Верховную Раду, - НСЖУ 10:26
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Грановский уступил кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове 12:02
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok