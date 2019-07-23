В Киеве утром отменили девять рейсов городской электрички

Сегодня утром, 23 июля, в Киеве по техническим причинам были отменены девять рейсов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".\r\nТак, в "Киевпастрансе" отметили, что безопасность в приоритете и принесли извинения за неудобства.\r\n"В утреннее время по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409\/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311\/12, 7321. Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.\r\nТем временем в Киеве образовались масштабные пробки: "стоит" Окружная и почти весь правый берег.