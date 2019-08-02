Сегодня в Киеве по Южному мосту ограничат движение до осени

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.\r\n"КК "Киевавтодор" продолжает ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. Как предупредили в коммунальной корпорации, с 22:00 2 августа до 31 августа будут продолжаться работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей)", - говорится в нем.\r\nВо время работ ограничат для проезда 1,5 полосы движения.\r\nПосле этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.\r\nПо данным "Киевавтодора", сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов, еще 1 планируется заменить до конца года.\r\nВсего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.\r\nКоммунальная корпорация просит прощения за неудобства.\r\nКак сообщали Українські Новини, Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км\/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября.\r\nРанее Українськi Новини сообщали о схемах объезда на время реконструкции Шулявского моста.