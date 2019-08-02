Сегодня в Киеве по Южному мосту ограничат движение до осени

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"КК "Киевавтодор" продолжает ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. Как предупредили в коммунальной корпорации, с 22:00 2 августа до 31 августа будут продолжаться работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей)", - говорится в нем.

Во время работ ограничат для проезда 1,5 полосы движения.

После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

По данным "Киевавтодора", сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов, еще 1 планируется заменить до конца года.

Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.

Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

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