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02 августа 2019, пятница, 08:11 427
Общество 2019-08-02T08:20:21+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве по Южному мосту ограничат движение до осени

Сегодня в Киеве по Южному мосту ограничат движение до осени

Южный мост. Фото: cultkiev.com
Южный мост. Фото: cultkiev.com

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"КК "Киевавтодор" продолжает ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. Как предупредили в коммунальной корпорации, с 22:00 2 августа до 31 августа будут продолжаться работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей)", - говорится в нем.

Во время работ ограничат для проезда 1,5 полосы движения.

После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

По данным "Киевавтодора", сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов, еще 1 планируется заменить до конца года.

Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.

Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

Как сообщали Українські Новини, Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября.

Ранее Українськi Новини сообщали о схемах объезда на время реконструкции Шулявского моста.

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