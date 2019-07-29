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29 июля 2019, понедельник, 11:29 128
Общество 2019-07-29T12:45:02+03:00
Українські Новини
Из-за жары в Киеве ограничили движение одного вида транспорта на весь день

Из-за жары в Киеве ограничили движение одного вида транспорта на весь день

Грузовик. Фото: lvivpolice/Facebook
Грузовик. Фото: lvivpolice/Facebook

В то время, как в понедельник утром по всему Киеву образовались пробки, патрульная полиция ограничила движение большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00 в Киеве из-за высокой температуры воздуха.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киева в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00", - сказано в нем.

Согласно сообщению, интенсивность грузового транспорта и повышение температуры воздуха выше + 28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

Отмечается, что время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом.

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о резком похолодании в Украине.

Тем временем 29 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

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