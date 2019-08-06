Гонтареву, Філатова і Стеценка викликали в ГПУ для вручення підозри

Генпрокуратура викликає екс-главу Національного банку Валерію Гонтареву, екс-заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова і співвласника інвестгрупи ICU Костянтина Стеценко для вручення підозри в крадіжці 150 мільйонів гривень.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Якщо вони не прийдуть, підозри підуть іншим шляхом - через пошту на адресу проживання", - сказав він.

Луценко зазначив, що в минулий раз Генпрокуратура через політизації справи відхилила підозри, аргументуючи це тим, що вони висунуті з порушенням.

"Всі ці справи були передані в інше управління і проаналізовані, старшим групи прокурорів був призначений тепер вже мій заступник Сергій Миколайович Кізь", - сказав генпрокурор.

Він заявив, що Кізь бачить зібрані раніше докази достатніми для того, щоб оголосити про підозру.

Луценко також зазначив, що у разі якщо підозра буде доведено, справу буде передано в суд.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нова справа, по якому можуть конфіскувати їх майно.

Генеральна прокуратура викликала на допит у справі Курченко Ложкіна, його колишнього заступника в Адміністрації Олексія Філатова і екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву. Філатов не прийшов на допит в Генпрокуратуру.

Раніше у ГПУ спростували наявність підозр проти Ложкіна, Філатова і Гонтарєвої по справі Курченко.