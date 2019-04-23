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23 апреля 2019, вторник, 17:48 62
Силовые структуры 2019-04-23T17:50:04+03:00
Українські Новини
Филатов не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Филатов не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Алексей Филатов. Фото: reforms.in.ua
Алексей Филатов. Фото: reforms.in.ua

Заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов не явился в Генеральную прокуратуру для вручения сообщения о подозрения и допроса по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.

"Не было его", - сказал он.

Филатова вызывали на допрос на 13:30.

Также не явилась на допрос и для вручения подозрения экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Генпрокуратура ожидает, что они явятся на допрос 25 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко.

Порошенко решил уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента.

ГПУ подозревает топ-чиновников из окружения Порошенко в отмывании $406 млн под видом продажи UMH.

Ранее Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос.

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