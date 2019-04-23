Филатов не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов не явился в Генеральную прокуратуру для вручения сообщения о подозрения и допроса по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.\r\n"Не было его", - сказал он.\r\nФилатова вызывали на допрос на 13:30.\r\nТакже не явилась на допрос и для вручения подозрения экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.\r\nГенпрокуратура ожидает, что они явятся на допрос 25 апреля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко.\r\nПорошенко решил уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента.\r\nГПУ подозревает топ-чиновников из окружения Порошенко в отмывании $406 млн под видом продажи UMH.\r\nРанее Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос.