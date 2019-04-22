Генпрокуратура вызывает на допрос Ложкина, Филатова и Гонтареву

Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.\r\nОб этом говорится в сообщении Генпокуратуры, передают Українські Новини.\r\nТакже на допрос вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.\r\nГПУ вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко\r\nПорошенко решил уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента.\r\nГПУ подозревает топ-чиновников из окружения Порошенко в отмывании $406 млн под видом продажи UMH.\r\nРанее Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос.