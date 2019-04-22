Генпрокуратура вызывает на допрос Ложкина, Филатова и Гонтареву

Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом говорится в сообщении Генпокуратуры, передают Українські Новини.

Также на допрос вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

ГПУ вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения.

Как сообщали Українськi Новини, в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко

Порошенко решил уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента.

ГПУ подозревает топ-чиновников из окружения Порошенко в отмывании $406 млн под видом продажи UMH.

Ранее Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос.