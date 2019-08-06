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06 серпня 2019, вівторок, 19:10 15
Фінанси 2019-08-06T21:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцніла на міжбанку на 13 копійок

Гривня зміцніла на міжбанку на 13 копійок

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 9 коп. у вівторок зміцнився на 13 коп. до 25,54 UAH/USD в той час, як НБУ скуповує дешевий долар на міжбанку..

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,66-25,70 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,61-25,75 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,52-25,55 UAH/USD.

Від початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,86% із 27,72 UAH/USD до 25,54 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні резерви зросли на 1,2 млрд доларів у липні. Станом на 1 серпня 2019 міжнародні резерви України склали 21 840,13 млн доларів (в еквіваленті). У липні вони зросли на 5,8% завдяки, насамперед, розміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.

Тим часом долар і євро стрімко зростають, а російський рубль продовжує дешевшати в обмінниках Києва.

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