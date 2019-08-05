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05 августа 2019, понедельник, 09:02 171
Финансы 2019-08-05T09:08:30+03:00
Українські Новини
НБУ скупает дешевый доллар на межбанке

НБУ скупает дешевый доллар на межбанке

Национальный банк в период с 29 июля по 2 августа купил на межбанковском валютном рынке 510,2 млн долларов и продал 16,8 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 60 млн долларов путем использования механизма Matching, а 450,2 млн долларов – по единому курсу.

Также по единому курсу было продано 16,8 млн долларов

Используя Matching, НБУ с начала года купил 1 343,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

По единому курсу с начала года куплено валюты на 1 551,4 млн долларов, а продано – 139,73 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 2 910,1 млн долларов, а продал - 248,23 млн долларов..

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Банкиры прогнозируют девальвацию гривны до 26-27 UAH/USD до конца текущего года, а текущее укрепление нацвалюты связывают с повышенным спросом нерезидентов на ОВГЗ и высоким урожаем зерновых.

Нерезиденты 1 августа купили облигаций внутреннего государственного займа на 12,65 млрд гривен и увеличили портфель до рекордных 86,4 млрд гривен.

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