Зеленський закликав Меркель, Макрона і Путіна відновити переговори через обстріли бойовиків

Президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Президента Франції Емануеля Макрона і Президента Росії Володимира Путіна як можна швидше відновити переговори у зв'язку з порушенням перемир'я і загибеллю українських військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він також пообіцяв не припиняти працювати над закінченням бойових дій і не залишити без відповіді атаку на наших військових.

"Хлібне перемир'я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир'я, але і переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне до миру. І наше незмінне прагнення. Сьогодні весь світ побачив, хто саме світу не хоче", - написав Зеленський.

Крім того, Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих.

Президент гарантував, що Україна буде єдиною і мирною.

Як повідомляли Українські Новини, 4 українських військовослужбовців загинули в результаті обстрілу в зоні ООС у вівторок, 6 серпня.

На Донбасі боєць ВСУ підірвався на невідомому пристрої.

Тим часом, пункт пропуску "Станиця Луганська" скоротив годинник роботи в період з 4 по 10 серпня, оскільки в Станиці Луганській не можуть розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.