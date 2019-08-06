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06 августа 2019, вторник, 16:37 590
Силовые структуры 2019-08-06T16:43:54+03:00
Українські Новини
Убийство четырех бойцов ВСУ на Донбассе: стали известны подробности

Убийство четырех бойцов ВСУ на Донбассе: стали известны подробности

Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

Четыре бойца 36-й бригады морской пехоты, которые погибли сегодня, 6 августа, на Донбассе, осуществляли инженерное оборудование позиций взводно-опорного пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Так, сообщается, что боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по украинским военным в тот момент, когда бойцы осуществляли инженерное оборудование позиций взводно-опорного пункта.

Секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook также выразил соболезнования семьям погибших.

"Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.

Тем временем, пункт пропуска "Станица Луганская" сократил часы работы в период с 4 по 10 августа, поскольку в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

Ранее, 4 августа, за сутки на Донбассе произошло 11 обстрелов, есть раненые.

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