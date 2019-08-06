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06 серпня 2019, вівторок, 17:53 11
Суспільство 2019-08-06T21:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленські каталися в Одесу на фестиваль за свій рахунок на літаку МАУ

Зеленські каталися в Одесу на фестиваль за свій рахунок на літаку МАУ

Офіс президента Володимира Зеленського говорить, що в липні він і його дружина Олена літали в Одесу за свій рахунок. Про це повідомляє Українська правда.

"Переліт президента з Києва в Одесу 26 липня був сплачений за свій рахунок, так само, як і переліт Олени Зеленської та супроводжуючих її осіб (напередодні)".

У відомстві кажуть, що обидва перельоту були здійснені рейсовими літаками авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в обох напрямках: Київ – Одеса – Київ.

Гроші з держбюджету не витрачалися.

Згідно з розкладом на сайті МАУ, в п'ятницю, коли летів Зеленський, є три рейсу сполученням Київ – Одеса: з вильотом в 09:40 (прильотом в 10:40), 15:30 (прильотом до 16:30) 19:35 (прильотом в 20:35). За повідомленнями місцевих ЗМІ, президент прилетів до 16:30.

У четвер, коли летіла перша леді, розклад рейсів аналогічне.

Як повідомляють Українські Новини, Зеленський відпочиває з Богданом на пляжі в Одесі.

За інформацією місцевого видання "Думська", в Одесу він прилетів 26 липня з неофіційним візитом і відвідав шоу "Ліга сміху".

У квітні після перемоги на виборах Президента Зеленський кілька днів відпочивав з дітьми в Туреччині. Також Зеленський в шортахне захотів спілкуватися з російськими журналістами в Туреччині.

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