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27 июля 2019, суббота, 13:00 777
Президент 2019-07-27T13:00:17+03:00
Українські Новини
Зеленский с семьей и Богданом посетил "Лигу смеха" в Одессе

Зеленский с семьей и Богданом посетил "Лигу смеха" в Одессе

Зеленский. Фото: Думская
Зеленский. Фото: Думская

Вчера, 26 июля, Президент Владимир Зеленский посетил шоу "Лига смеха" в Одессе в качестве зрителя. Об этом сообщает Думская.

Так, сообщается, что зрителям запретили проносить бутылки, стаканы и прочие емкости, хотя ранее это было разрешено.

Отмечается, что "Лигу смеха" Зеленский посетил вместе с женой, сыном и Андреем Богданом. Президент занял место в первом ряду фанзоны.

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтоб ему было завидно", - шуточно обратился к участникам Кошевой, который после повышения Зеленского стал новым ведущим "Лиги смеха".

Также на странице главы Офиса Президента Андрея Богдана в Facebook появилось фото, где он позирует вместе с Евгением Кошевым и Владимиром Зеленским.

Зеленский, Кошевой и Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей БогданЗеленский, Кошевой и Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан

Отмечается, что во время концерта шутили лишь о бывшем Президенте Петре Порошенко, а в адрес Зеленского озвучивались лишь благосклонные комментарии.

"Зеленскому завидно не было. Наоборот, наверняка он получал удовольствие от того, что стебались не над ним, а над бывшим президентом Порошенко, над людьми из «24%», а также от комплиментарных шуток в свой адрес по поводу того, как он жестко обходится с чиновниками, мэрами городов и губернаторами", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, "Квартал 95" будет шутить о Зеленском-Президенте.

Ранее Зеленский побещал, что не будет "выходить из "Квартала" 5 лет, как кто-то из какой-то фабрики".

Больше новостей о: 95 квартал Владимир Зеленский Лига смеха

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