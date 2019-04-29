подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
29 апреля 2019, понедельник, 18:30 790
Президент 2019-04-29T18:53:00+03:00
Українські Новини
Зеленский в шортах не захотел общаться с российскими журналистами в Турции

Зеленский в шортах не захотел общаться с российскими журналистами в Турции

Российские журналисты обманом попали на территорию турецкой гостиницы, где на выходных отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на странице в Facebook команды Зеленского.

"Во время краткосрочного отдыха Владимира Зеленского на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "Россия", которые представились гостями отеля, откровенно солгав, а также сфотографировались с Владимиром Зеленским, а затем пытались организовать провокацию", - сказано в заявлении.

Фрагмент видеозаписи общения Зеленского с журналистами впоследствии показали в пропагандистской передаче "60 минут", которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов. На видео Зеленский отказывается отвечать на вопросы, говоря, что "это плохое начало" отношений и что он не обязан общаться с российскими журналистами.

"В социальных сетях, фейсбуке - смелый, все знает и даже, с позволения сказать, дерзкий. Но на вопросы о Минских соглашениях не отвечает", - прокомментировала это видео Скабеева.

Напомним, турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме.

Тем временем ООН ждет от Зеленского конструктивного диалога с Россией.

Также Зеленский ответил на заявление Путина, о том, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал".

Больше новостей о: Журналисты Турция Владимир Зеленский

Архив
Новости
Авто утонуло. Фото: dtp.kiev.ua
На Пасху в реке под Киевом утонул автомобиль 19:41
Цимбалюк будет представлять Украину при международных организациях в Вене 19:00
Зеленский в Турции. Скриншот видео.
Зеленский в шортах не захотел общаться с российскими журналистами в Турции 18:30
На Пасху выявили почти втрое больше пьяных водителей, чем на Рождество 18:00
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Скриншот видео.
Президент Туркменистана исполнил рэп в честь своего коня 17:30
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
На майские частично перекроют движение через реку в Киеве 07:00
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области 14:28
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам 18:01
"Нацкорпус" провел митинг в Харькове 22:16
На Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России 14:57
Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 12:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok