Зеленский в шортах не захотел общаться с российскими журналистами в Турции

Российские журналисты обманом попали на территорию турецкой гостиницы, где на выходных отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на странице в Facebook команды Зеленского.

"Во время краткосрочного отдыха Владимира Зеленского на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "Россия", которые представились гостями отеля, откровенно солгав, а также сфотографировались с Владимиром Зеленским, а затем пытались организовать провокацию", - сказано в заявлении.

Фрагмент видеозаписи общения Зеленского с журналистами впоследствии показали в пропагандистской передаче "60 минут", которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов. На видео Зеленский отказывается отвечать на вопросы, говоря, что "это плохое начало" отношений и что он не обязан общаться с российскими журналистами.

"В социальных сетях, фейсбуке - смелый, все знает и даже, с позволения сказать, дерзкий. Но на вопросы о Минских соглашениях не отвечает", - прокомментировала это видео Скабеева.

Напомним, турецкие СМИ показали, как Зеленский отдыхает в Бодруме.

Тем временем ООН ждет от Зеленского конструктивного диалога с Россией.

Также Зеленский ответил на заявление Путина, о том, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал".