Постачання дизпалива з Росії зменшиться у 2 рази, - Герус

Поставки дизельного палива з Росії в Україну скоротиться в 2 рази в той час, як дизтопливо продовжує падати в ціні.\r\nПро це на брифінгу повідомив представник Президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, передають Українські Новини.\r\n"Загалом поставки дизпалива з Росії скоротяться в 2 рази", - сказав він.\r\nЗ його слів, із 1 серпня поставки дизпалива трубопровідним транспортом зупинені.\r\n"У липні вони поклали багато дизпалива на склади, на нафтобази. Якщо звичайний перехідний залишок на кінець місяця 15-20 тис. тонн, то на кінець липня було 60-65 тис. тонн. 40 тис. тонн додатково, тому що не діяло спецмито", - додав Герус.\r\nВін підкреслив, що Росія є нестабільним джерелом поставок дизпалива.\r\nЗі слів Геруса, Мозирський НПЗ (Білорусь) переніс ремонт і має намір збільшити поставки дизпалива українським постачальникам на 25% до 250-260 тис. тонн на місяць.\r\nТакож він додав, що спостерігаються поставки палива з країн ЄС, зокрема, з Литви.\r\n(новина доповнена подробицями)\r\nТакож Герус додав, що поставки скоротяться до 100 тис. тонн.\r\n"Те, що зараз йде по трубі, скоротиться приблизно з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн. Крім того, ми маємо інформацію про те, що російська "Лукойл" хотіла поставляти в Україну 80 тис. тонн, але поки не отримала дозвіл від російського міністерства", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом та скрапленого газу 1,75-4% поетапно з серпня та жовтня.\r\nРаніше "Консалтингова група А-95" заявляла, що введення Кабміном спецмит на імпорт з Росії дизпалива трубопровідним транспортом та скрапленого газу не вплине на ціни в Україні, але несе за собою ризики зупинки поставок дизпалива і скрапленого газу з Росії.