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06 серпня 2019, вівторок, 17:43 57 Доповнено
Економіка 2019-08-06T19:00:02+03:00
Українські Новини
Постачання дизпалива з Росії зменшиться у 2 рази, - Герус

Постачання дизпалива з Росії зменшиться у 2 рази, - Герус

Дизпаливо.
Дизпаливо.

Поставки дизельного палива з Росії в Україну скоротиться в 2 рази в той час, як дизтопливо продовжує падати в ціні.

Про це на брифінгу повідомив представник Президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус, передають Українські Новини.

"Загалом поставки дизпалива з Росії скоротяться в 2 рази", - сказав він.

З його слів, із 1 серпня поставки дизпалива трубопровідним транспортом зупинені.

"У липні вони поклали багато дизпалива на склади, на нафтобази. Якщо звичайний перехідний залишок на кінець місяця 15-20 тис. тонн, то на кінець липня було 60-65 тис. тонн. 40 тис. тонн додатково, тому що не діяло спецмито", - додав Герус.

Він підкреслив, що Росія є нестабільним джерелом поставок дизпалива.

Зі слів Геруса, Мозирський НПЗ (Білорусь) переніс ремонт і має намір збільшити поставки дизпалива українським постачальникам на 25% до 250-260 тис. тонн на місяць.

Також він додав, що спостерігаються поставки палива з країн ЄС, зокрема, з Литви.

(новина доповнена подробицями)

Також Герус додав, що поставки скоротяться до 100 тис. тонн.

"Те, що зараз йде по трубі, скоротиться приблизно з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн. Крім того, ми маємо інформацію про те, що російська "Лукойл" хотіла поставляти в Україну 80 тис. тонн, але поки не отримала дозвіл від російського міністерства", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом та скрапленого газу 1,75-4% поетапно з серпня та жовтня.

Раніше "Консалтингова група А-95" заявляла, що введення Кабміном спецмит на імпорт з Росії дизпалива трубопровідним транспортом та скрапленого газу не вплине на ціни в Україні, але несе за собою ризики зупинки поставок дизпалива і скрапленого газу з Росії.

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