Эксперт назвал "околонулевые" пошлины на российский дизель и автогаз "припаркой известному персонажу"

"Консалтинговая группа А-95" заявляет, что введение Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа не повлияет на цены в Украине, но несет за собой риски остановки поставок дизтоплива и сжиженного газа из России.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передают Українські Новини.

"Роста цен на дизтопливо не будет. В деньгах 4% пошлина - это около 25 долларов, или 60 коп./литр. Уверен, что такое повышение закупочной цены, если оно будет, розничные сети способны "проглотить" незаметно, учитывая нынешние рекордные торговые наценки на дизтопливо. Полагаю, что часть пошлины может взять на себя и поставщик, чтобы сохранить объемы поставок. Пошлина в размере 3% на сжиженный газ не повлияет ни на что", - написал он.

Также Куюн отметил, что пошлины несут определенные риски, самый большой - это остановка всех поставок из России.

Кроме того, он добавил, что пошлина на дизтопливо особо не повлияет на ситуацию на рынке.

"Допускаю, что российский продукт, который сегодня занимает 40% рынка и проник повсюду, может покинуть отдаленные южные регионы, где продажи станут неприбыльными. Полагаю, морские поставки через порты смогут отвоевать 5% рынка. Но меньше 30% рынка за россиянами не останется в любом случае", - подчеркнул он.

При этом Куюн добавил, что не исключает, что трейдеры попытаются диверсифицировать риски и увеличить закупки белорусского дизтоплива.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2019 года Россия ограничила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.

Тем временем Рада отсрочила штрафы в полмиллиона гривен за хранение и производство топлива без лицензии, а "Газпром" резко увеличил транзит газа в ЕС через Украину.