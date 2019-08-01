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01 августа 2019, четверг, 17:27 488
Экономика 2019-08-01T17:27:58+03:00
Українські Новини
Дизтопливо продолжает падать в цене

Дизтопливо продолжает падать в цене

Автомобиль. Машина. Дизтопливо. Фото: pixabay.cоm/andrеаs160578
Автомобиль. Машина. Дизтопливо. Фото: pixabay.cоm/andrеаs160578

С 1 по 31 июля, розничные цены на дизтопливо снизились на 4,18% с 29,43 до 28,20 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо понизились на 2,49% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 1-31 июля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 31 июля Средняя цена на 1 июля 31 июля в % к 1 июля
ДТ 28,20 29,43 95,82

Как сообщали Українські Новини, Герус заверил, что цены на дизтопливо не поднимутся.

Также "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700-750 гривен/тонна в связи с введением Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.

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