Дизтопливо продолжает падать в цене

С 1 по 31 июля, розничные цены на дизтопливо снизились на 4,18% с 29,43 до 28,20 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на дизтопливо понизились на 2,49% с 28,92 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на дизтопливо 1-31 июля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 31 июля\r\nСредняя цена на 1 июля\r\n31 июля в % к 1 июля\r\n\r\n\r\nДТ\r\n28,20\r\n29,43\r\n95,82\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Герус заверил, что цены на дизтопливо не поднимутся.\r\nТакже "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700-750 гривен\/тонна в связи с введением Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.