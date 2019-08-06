Суд переніс засідання щодо адмінпротоколу Ситника

Сарненський суд Рівненської області переніс засідання щодо адміністративного протоколу відносно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, щодо якого складено два адмінпротоколи, на 20 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Суд переніс розгляд протоколу на прохання Ситника, який повідомив суду про невідкладні справи на роботі.

Наступне засідання відбудеться о 09:00 20 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Сарницкий районний суд видалився в нарадчу кімнату для винесення рішення по адмінпротоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого підозрюють в корупції.

Також Ситник давав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.