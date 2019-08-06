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06 августа 2019, вторник, 11:01 62
Судебная власть 2019-08-06T11:01:36+03:00
Українські Новини
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по Сытнику

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по Сытнику

Сарницкий районный суд Ривненской области удалился в совещательную комнату для вынесения решения по админпротоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Суд заслушал пояснения сторон и удалился для принятия решения.

Сытник в комментарии Українським Новинам пояснил, что Сарницкий суд рассматривает админпротокол в открытом режиме, но процедура видеоконференцсвязи предусматривает участие только сторон процесса.

Как сообщали Українськi Новини, Сытник давал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Окружной административный суд Киева считает обыски Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры в пятницу расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

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