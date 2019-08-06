В отношении Сытника составлены два админпротокола

Правоохранительные органы составили два административных протокола в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, в которых фигурирует 10 и 15 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Там два протокола. А одном 10 тыс. гривен, в другом - 15 тыс. гривен", - сказал Сытник.

По его словам, в протоколах не идет речь о 100 тыс. гривен.

"Что там придумал генеральный прокурор, я не знаю. Это смешно. И вместо того, чтобы сейчас ловить преступников, я вынужден быть здесь в суде", - подчеркнул Сытник.

Как сообщали Українськi Новини, Сарненский суд Ривненской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.

Ранее Сарницкий районный суд Ривненской области удалился в совещательную комнату для вынесения решения по админпротоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, которого подозреваютв коррупции.