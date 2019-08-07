підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Повітря розжариться, але парасольки знадобляться: синоптик попередила про контрастну погоду
07 серпня 2019, середа, 06:00 4 Карта
Життя 2019-08-07T06:15:02+03:00
Українські Новини
Повітря розжариться, але парасольки знадобляться: синоптик попередила про контрастну погоду

Повітря розжариться, але парасольки знадобляться: синоптик попередила про контрастну погоду

Спека.
Спека.

За прогнозом Укргідрометцентру, в середу спека в Україні досягне +32. Самою прохолодною погода очікується на сході України, + 24 + 26 градусів, а в більшості областей буде + 25 + 30 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами синоптика, короткочасні дощі з грозами 7-го серпня очікуються лише на заході та півночі України.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

У той же час, в центральних областях, на півдні та сході буде сухо і сонячно.

"Вітер буде віяти з південно-заходу, він передбачається помірним, хіба що в західних областях буде сильнішим", - попередила Діденко.

В Київ в середу повернеться літо: протягом дня очікується + 26 + 28 градусів. Однак очікуються дощ і грози, тому синоптик радить захопити з собою парасольки.

У четвер у більшості областей України спека посилиться, а от на Заході трохи ослабне.

"А поки що готуємося гріти носа на сонці, милуватися чорнобривцями, небом красивенним і цінувати ось ці, пізньолітні кольори. Зверніть просто увагу, як будете проходити повз розкладки із городиною - помаранчевий колір абрикос, фіолетові сливи та баклажани, зелені кавуни у білясту смужку, кремові оксамитові дині, чорна блискуча ожина, від кольорів наших помідорів може виникнути флорентійський синдром або синдром Стендаля", - написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

Тим часом робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолодало до +4.

Також синоптик прогнозувала, що після різкого похолодання в Україну йде підвищення температури повітря, яка перевищуватиме +30 градусів.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві Наталка Діденко спека

Архів
Новини
Повітря розжариться, але парасольки знадобляться: синоптик попередила про контрастну погоду 06:00 Карта
Гривня різко злетіла до іноземних валют: офіційний курс НБУ 05:59
У Лівії літаки збили український літак з гуманітарною допомогою 00:10
Суд зобов'язав "Громадське ТБ" спростувати заяву про те, що С14 - неонацистська організація 23:43
Політв'язня Олександра Стешенка звільнили з колонії в Криму 23:14
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
Facebook. Фото: Facebook
В роботі месенджера Facebook стався черговий збій - користувачі не можуть відправляти повідомлення 22:50 Карта
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok