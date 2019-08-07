Повітря розжариться, але парасольки знадобляться: синоптик попередила про контрастну погоду

За прогнозом Укргідрометцентру, в середу спека в Україні досягне +32. Самою прохолодною погода очікується на сході України, + 24 + 26 градусів, а в більшості областей буде + 25 + 30 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами синоптика, короткочасні дощі з грозами 7-го серпня очікуються лише на заході та півночі України.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

У той же час, в центральних областях, на півдні та сході буде сухо і сонячно.

"Вітер буде віяти з південно-заходу, він передбачається помірним, хіба що в західних областях буде сильнішим", - попередила Діденко.

В Київ в середу повернеться літо: протягом дня очікується + 26 + 28 градусів. Однак очікуються дощ і грози, тому синоптик радить захопити з собою парасольки.

У четвер у більшості областей України спека посилиться, а от на Заході трохи ослабне.

"А поки що готуємося гріти носа на сонці, милуватися чорнобривцями, небом красивенним і цінувати ось ці, пізньолітні кольори. Зверніть просто увагу, як будете проходити повз розкладки із городиною - помаранчевий колір абрикос, фіолетові сливи та баклажани, зелені кавуни у білясту смужку, кремові оксамитові дині, чорна блискуча ожина, від кольорів наших помідорів може виникнути флорентійський синдром або синдром Стендаля", - написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

Тим часом робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолодало до +4.

Також синоптик прогнозувала, що після різкого похолодання в Україну йде підвищення температури повітря, яка перевищуватиме +30 градусів.