Рабочая неделя начнется дождями с порывами ветра, местами похолодает до +4

5 августа в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +19...+25 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +10...+15 градусов.\r\nВ Моршине ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nВ Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nВ Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +18...+24 градуса, в Сумской области +17...+22 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью местами порывы 25 м\/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +17...+23 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +9...+15 градусов, днем +19...+25 градусов, в Одесской области +23...+28 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов.\r\nВ Ялте ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.\r\n4 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, балканский циклон пронзит ливнями почти всю Украину: синоптик предупредила о шторме и холоде.\r\nРанее синоптик рассказала, когда вернется тепло.