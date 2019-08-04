Рабочая неделя начнется дождями с порывами ветра, местами похолодает до +4

5 августа в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +19...+25 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +18...+24 градуса, в Сумской области +17...+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 25 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +17...+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+15 градусов, днем +19...+25 градусов, в Одесской области +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

4 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, балканский циклон пронзит ливнями почти всю Украину: синоптик предупредила о шторме и холоде.

Ранее синоптик рассказала, когда вернется тепло.