подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
04 августа 2019, воскресенье, 14:25 524
Жизнь 2019-08-04T14:25:47+03:00
Українські Новини
Рабочая неделя начнется дождями с порывами ветра, местами похолодает до +4

Рабочая неделя начнется дождями с порывами ветра, местами похолодает до +4

Цветок и дождь. Фото: pixabay
Цветок и дождь. Фото: pixabay

5 августа в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +19...+25 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +18...+24 градуса, в Сумской области +17...+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 25 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +17...+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+15 градусов, днем +19...+25 градусов, в Одесской области +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +22...+24 градуса.

4 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, балканский циклон пронзит ливнями почти всю Украину: синоптик предупредила о шторме и холоде.

Ранее синоптик рассказала, когда вернется тепло.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Архив
Новости
Украина переплатила более 80 тыс. евро взноса в ПАСЕ, пытаясь компенсировать взносы РФ 15:15
Обучение депутатов "Слуги народа" в элитном отеле в Трускавце обойдется как минимум в 5 млн гривен 14:50
Рабочая неделя начнется дождями с порывами ветра, местами похолодает до +4 14:25
В Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури 14:03
ГосЧС предупредило про ухудшение погоды на юге и востоке Украины 13:40
больше новостей
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев 07:30
Циклон из Румынии испортит погоду на выходных: синоптик рассказала, когда вернется тепло 06:00 Карта
Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде 14:30
больше новостей
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
Смерч в Приморске Скриншот youtube.com/ИА«Одесса - медиа»
Видео дня: в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги 15:56
Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев 07:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok