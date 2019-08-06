Жара достигнет +32: прогноз погоды на среду от Гидрометцентра

7 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +25…+32 градуса, в Ривненской и Волынской областях +24…+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, в Сумской области +6…+11 градусов, днем +24…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +26…+31 градус; в Херсонской и Запорожской областях ночью +8…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

6 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

Тем временем рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4, но уже со вторник в Украину пришла жара.