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06 серпня 2019, вівторок, 11:08 24
Політика 2019-08-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
Дубінський бачить Богдана прем'єром, а Портнова - генпрокурором

Дубінський бачить Богдана прем'єром, а Портнова - генпрокурором

Журналіст, який став депутатом від "Слуги народу", Олександр Дубінський бачить голову Офісу Президента Андрія Богдана прем'єр-міністром, а колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова - генеральним прокурором.

Про це Дубінський заявив в інтерв'ю "Стране".

"Ідеальний прем'єр для Зеленського – Андрій Богдан. Він пройшов систему Кабміну. Знає, що таке лаковий паркет і пилові килими. Як працюють держструктури. Богдан, звичайно, може бути генеральним прокурором. Він як риба у воді. Але було б ідеально, якби Богдан був прем'єром, а Портнов – генпрокурором", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Дубінський обіцяє зробити все, щоб колишній заступник голови Національного банку Владислав Рашкован не став прем'єр-міністром.

21 травня Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента.

При цьому в 2012-2014 Богдан обіймав посаду, яка підпадає під люстрацію, і не міг займати посаду Глави Адміністрації Президента.

20 червня Зеленський створив Офіс Президента, а 25 червня звільнив Богдана з посади глави Адміністрації Президента і призначив його керівником Офісу Президента.

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