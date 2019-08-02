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02 августа 2019, пятница, 19:03 21
Выборы 2019-08-02T19:07:25+03:00
Українські Новини
ЦИК признала избранным кандидатом в депутаты ведущего "1+1" Дубинского

ЦИК признала избранным кандидатом в депутаты ведущего "1+1" Дубинского

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными депутатами Верховной Рады еще 7 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 7 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины", - сказано в нем.

Избранными депутатами признаны: выдвиженец партии "Слуга народа", председатель Невицкого сельсовета Михаил Лаба в округе №70 в Закарпатской области; самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от фракции партии "Народный фронт" Валерий Лунченко в округе №71 в Закарпатской области; выдвиженец партии "Слуга народа" Александр Дубинский в округе №94 в Киевской области; кандидат от партии "Слуга народа", директор предприятия "Тек Центр" (строительство дорог) Игорь Мурдий в округе №100 в Кировоградской области; самовыдвиженец, депутат Верховной Рады Андрей Лопушанский (фракция партии "Блок Петра Порошенко") в округе №125 во Львовской области; выдвиженец партии "Слуга народа", сотрудник управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации, общественный деятель Максим Заремский в округе №202 (Сторожинец) в Черновицкой области, сотрудница Министерства обороны Марьяна Безуглая, выдвинутая партией "Слуга народа", в округе №217 в Киеве (Оболонь).

Таким образом, всего ЦИК признал избранными 153 из 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах.

Также ЦИК приняла протоколы окружной избирательной комиссии №198 с пометкой "Уточненный".

Кроме того, комиссия отменила регистрацию 2 доверенных лиц кандидата в  депутаты Рады Владимира Пригладя, зарегистрированного в округе №214.

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК признал избранными депутатами еще 50 кандидатов: кто проходит в Раду.

Также 29 июля ЦИК признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

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