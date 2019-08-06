Дубинский обещает сделать все, чтобы Рашкован не стал премьером

Журналист, ставший депутатом от "Слуги народа", Александр Дубинский обещает сделать все, чтобы бывший заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован не стал премьер-министром.

Об этом Дубинский заявил в интервью "Стране".

"Я против его назначения. И буду делать все, чтобы он не стал премьер-министром. Этот человек уничтожил Нацбанк и всю его кадровую структуру. Он уволил всех сотрудников, которые годами нарабатывали знания о методологии и банковском надзоре, украл кучу денег и санаторий для сестры. Он не имеет права быть премьер-министром", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2017 года бывший заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован был назначен заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ.

Владислав Рашкован задекларировал 2,087 млн гривен доходов за 2016 год.

На должности исполняющего обязанности заместителя главы Национального банка Владислав Рашкован получал по 100 тысяч гривен зарплаты в месяц.