підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 серпня 2019, вівторок, 10:48 10
Фінанси 2019-08-06T12:30:03+03:00
Українські Новини
Російський рубль злетів в обмінниках Києва

Російський рубль злетів в обмінниках Києва

Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У вівторок, 6 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 5 серпня, зріс на 9 копійок і становить 3,61 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу залишився без змін і становить 4,07 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 6 серпня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,61

4,07

Максимальний

3,86

5,00

Мінімальний

2,50

3,90

Напомним Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD, а курс долара та євро в обмінниках злетів.

Тим часом, згідно з прогнозом експертів, долар продовжить зростати.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві

Архів
Новини
Мін'юст проведе верифікацію всіх нотаріусів восени 12:57
Перехід до системи з відкритими партійними списками дозволить викорінити скупку голосів на виборах, - Бойко 12:55
Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Максим Болдін заявляє, що в кампанії з його дискредитації бере участь голова ДБР Роман Труба 12:53
Четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС 12:49
В обігу з'явилася пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого" 12:40
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok