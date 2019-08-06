Російський рубль злетів в обмінниках Києва

У вівторок, 6 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 5 серпня, зріс на 9 копійок і становить 3,61 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу залишився без змін і становить 4,07 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 6 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,61\r\n\r\n\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,86\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD, а курс долара та євро в обмінниках злетів.\r\nТим часом, згідно з прогнозом експертів, долар продовжить зростати.