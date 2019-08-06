Російський рубль злетів в обмінниках Києва

Мін'юст проведе верифікацію всіх нотаріусів восени 12:57

Перехід до системи з відкритими партійними списками дозволить викорінити скупку голосів на виборах, - Бойко 12:55

Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Максим Болдін заявляє, що в кампанії з його дискредитації бере участь голова ДБР Роман Труба 12:53

Четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС 12:49