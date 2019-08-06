Доллар перевалит за 26: эксперт озвучил прогноз на неделю

За неделю курс доллара в Украине "развернулся", перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2%.\r\nТакие данные предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, пишет "Сегодня".\r\nТак, официальный курс доллара вырос с 25,44 грн до 25,54 грн, спрос\/предложение на межбанке – с 25,22\/25,24 до 25,73\/25,75 грн, а средние наличные курсы в банках – с 25,16\/25,46 до 25,50\/25,83 грн.\r\n"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8\/26,2 грн", – прогнозирует Иосуб.\r\nИосуб также напомнил, что в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. Как напомнил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, в Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривни.\r\n"У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за доллар или не дать ослабнуть более 30 грн за доллар. В этом и есть суть плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - отметил Пономаренко.\r\nНапомним, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD.