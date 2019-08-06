Доллар перевалит за 26: эксперт озвучил прогноз на неделю

За неделю курс доллара в Украине "развернулся", перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2%.

Такие данные предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, пишет "Сегодня".

Так, официальный курс доллара вырос с 25,44 грн до 25,54 грн, спрос/предложение на межбанке – с 25,22/25,24 до 25,73/25,75 грн, а средние наличные курсы в банках – с 25,16/25,46 до 25,50/25,83 грн.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Иосуб также напомнил, что в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. Как напомнил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, в Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривни.

"У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за доллар или не дать ослабнуть более 30 грн за доллар. В этом и есть суть плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - отметил Пономаренко.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.