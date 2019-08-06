Гривна стремительно падает: во вторник курс обвалился почти на 20 копеек

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 18,78 коп. до 25,5377 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3132,0121\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2573,5045\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2641,7816\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n242,6181\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,9559\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2877,6927\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 25,67 UAH\/USD.\r\nРанее гривна снова обвалилась на 18 копеек. \r\nТакже стало известно, что курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился.