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06 августа 2019, вторник, 06:00 253
Экономика 2019-08-06T06:00:04+03:00
Українські Новини
Гривна стремительно падает: во вторник курс обвалился почти на 20 копеек

Гривна стремительно падает: во вторник курс обвалился почти на 20 копеек

Гривны. Фото: prozoro.info
Гривны. Фото: prozoro.info

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 августа, на 18,78 коп. до 25,5377 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3132,0121
100 долларов США 2573,5045
100 швейцарских франков 2641,7816
1000 иен 242,6181
10 российских рублей 3,9559
100 евро 2877,6927

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник снизился на 9 коп. до 25,67 UAH/USD.

Ранее гривна снова обвалилась на 18 копеек

Также стало известно, что курс доллара за неделю просел, а евро - обвалился. 

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