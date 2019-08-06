ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради ще 7 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Цвк, передають Українські Новини.\r\n"На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 в 6 одномандатних виборчих округах, визнавши обраних народних депутатів України", - сказано в ньому.\r\nОбраними депутатами визнані:\r\n\r\nсамовисуванець, колишній глава Секретаріату Президента, колишній губернатор Закарпатської області, член партії "Єдиний Центр" Віктор Балога в одномандатному виборчому окрузі №69 в Закарпатській області;\r\nв окрузі №119 Львівської області кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар;\r\nв окрузі №193 Хмельницької області від партії "Слуга народу" директор ТОВ "М-ЕНД-З" Марчук Ігор;\r\nв окрузі №198 у Черкаській області самовисуванець, народний депутат Сергій Рудик;\r\nв окрузі №207 Чернігівської області кандидат від "Слуги народу" Максим Зуєв;\r\nв окрузі №209 Чернігівської області кандидат від "Слуги народу", генеральний директор Чернігівського медичного центру сучасної онкологи Валерій Зуб.\r\n\r\nНа підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №50 у Донецькій області ЦВК визнала обраним народним депутатом висуванця партії "Опозиційний блок", Покровського міського голову Руслана Требушкіна.\r\nКрім того, Комісія постановила окружної виборчої комісії перерахувати голоси на 33 дільницях округу №210 в Чернігівській області не пізніше 16 години 6 серпня.\r\nТаким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутата України, зокрема: 225 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах.\r\nУ засіданні Комісії оголошено перерву.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК повідомляла, що результати парламентських виборів, як за списками, так і в округах, повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.\r\n29 липня ЦВК визнала обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах, а 31 липня - ще 50. \r\nТим часом явка на вибори Ради становила менше 50%.