ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради ще 7 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Цвк, передають Українські Новини.

"На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 в 6 одномандатних виборчих округах, визнавши обраних народних депутатів України", - сказано в ньому.

Обраними депутатами визнані:

самовисуванець, колишній глава Секретаріату Президента, колишній губернатор Закарпатської області, член партії "Єдиний Центр" Віктор Балога в одномандатному виборчому окрузі №69 в Закарпатській області;

в окрузі №119 Львівської області кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар;

в окрузі №193 Хмельницької області від партії "Слуга народу" директор ТОВ "М-ЕНД-З" Марчук Ігор;

в окрузі №198 у Черкаській області самовисуванець, народний депутат Сергій Рудик;

в окрузі №207 Чернігівської області кандидат від "Слуги народу" Максим Зуєв;

в окрузі №209 Чернігівської області кандидат від "Слуги народу", генеральний директор Чернігівського медичного центру сучасної онкологи Валерій Зуб.

На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №50 у Донецькій області ЦВК визнала обраним народним депутатом висуванця партії "Опозиційний блок", Покровського міського голову Руслана Требушкіна.

Крім того, Комісія постановила окружної виборчої комісії перерахувати голоси на 33 дільницях округу №210 в Чернігівській області не пізніше 16 години 6 серпня.

Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутата України, зокрема: 225 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК повідомляла, що результати парламентських виборів, як за списками, так і в округах, повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.

29 липня ЦВК визнала обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах, а 31 липня - ще 50.

Тим часом явка на вибори Ради становила менше 50%.