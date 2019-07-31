ЦИК признал избранными депутатами еще 50 кандидатов: кто проходит в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), принявшая оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов, признала избранными депутатами Верховной Рады еще 50 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 50 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины", - сказано в нем.

В среду признаны избранными депутатами: в округе №12 и 17 в Винницкой области Анатолий Драбовский от "Слуги народа" (ректор Винницкого кооперативного института) и самовыдвиженец Николай Кучер (депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко"), в округе №20 в Волынской области - Вячеслав Рублев от "Слуги народа" (советник председателя Волынского областного совета Игоря Палицы), в округах №№24, 25, 29, 37, 38, 39 в Днепропетровской области - Дмитрий Кисилевский (директор по корпоративным отношениям трубно-колесного холдинга "Интерпайп"), Максим Бужанский (блогер) и Сергей Демченко (возглавляет ассоциацию "Украинский правозащитный альянс", бывший депутат горсовета Днипра) от "Слуги народа", а также самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (депутат Рады от фракции "Опозиционный блок", Владислав Бородин (депутат Днепропетровского областного совета от партии "Укроп") и Сергей Северин от партии "Слуга народа" (заместитель председателя - начальник управления экономики, бюджета и финансов исполнительного комитета Днепропетровского областного совета).

В округах №№76, 78, 82 Запорожской области выиграли Евгений Шевченко (предприниматель) от "Слуги народа", от партии "Опозиционная платформа - за життя" - Александр Пономарев (депутат Верховной Рады), Марина Никитина (юрист) - от "Слуги народа".

По округу №88 в Ивано-Франковской области в Раду прошел самовыдвиженец Андрей Иванчук (депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт").

В округе №90 Киевской области выиграл выдвиженец партии "Белая Церковь вместе" Николай Бабенко (адвокат, основатель предприятий по дорожному строительству, в феврале 2014 – ноябре 2015 был главой Киевского областного совета).

В округе №101 Кировоградской области победил Юрий Кузбит (директор ООО "Адвокатская группа "Прецедент") от партии "Слуга народа".

По округам №№120, 122 и 123 Львовской области прошли в Раду самовыдвиженец Ярослав Дубневич (депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко"), кандидат от партии "Объединение "Самопомощь", мэр Яворова Павел Бакунец и самовыдвиженец Тарас Батенко (председатель партии "Украинское объединение патриотов ("Укроп")", внефракционный депутат Рады).

В округах №128 и №129 победили кандидаты от партии "Слуга народа" предприниматели Александр Гайду и Игорь Копытин, в округах №130 и №131 в Раду прошли кандидаты от "Слуги народа" бизнесмены Игорь Негулевский и Артем Черноморов.

В избирательных округах №№135, 136 выиграли кандидаты от "Слуги народа" Алексей Леонов (ресторатор) и Александр Горенюк (урбанист и общественный активист), в округах №№139, 140, 141, 142 в Одесской области победили кандидаты от "Слуги народа" Игорь Васильковский (член наблюдательного совета промышленно-строительной группы "Камбио-Инвест"), Сергей Колебошин (заместитель председателя Одесской областной государственной администрации), Александр Ткаченко (адвокат) и самовыдвиженец Антон Киссе (действующий депутат Рады от группы "Відродження").

В округе №147 Полтавской области выиграл самовыдвиженец Олег Кулинич (депутат Рады от группы "Відродження"), в округах №№153 и 154 Ривненской области - кандидаты от "Слуги народа" Роман Иванисов (главный юрист частного предприятия и Александр Аликсийчук (предприниматель).

В округе №157 в Сумской области победил кандидат от партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха (учительница младших классов), в округе №163 в Тернополе - кандидат от "Слуги народа" Андрей Богданец (заместитель генерального директора ЧАО "Птицефабрика Тернопольская").

В округах №№170 и 172 в Харькове в прошли в Раду кандидаты от "Слуги народа" Андрей Одарченко (профессор Харьковского университета питания и торговли и Юрий Здебский (бывший пограничник), в округах №№179 и 180 - кандидаты от "Слуги народа" Алексей Кучер (адвокат) и Алексей Красов (директор ООО "Ярко Инвест").

В округах №№182 и 183 в Херсоне выиграли кандидаты от "Слуги народа" Павел Павлиш (директор юридической фирмы "Правочин") и Виктория Вагнер (главный врач Областной больницы восстановительного лечения), в округах №№185 и 186 Херсонской области - кандидаты от "Слуги народа" Владимир Иванов (директор по производству "Агропроект-Юг") и Алексей Ковалев (директор предприятия "Лк-Агро").

Округах №№189, 190, 191, 192 в Херсонской области прошли кандидаты от партии "Слуга народа" Елена Копанчук (адвокат) и Алексей Жмеренецкий (координатор и заместитель главы управления благотворительной организации "Коло"), а также самовыдвиженцы Виктор Бондарь (сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виктор Бондарь) и Александр Герега (совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия" депутат Верховной Рады).

В округах №№196 и 197 Черкасской области выиграли кандидаты от "Слуги народа" Андрей Стрихарский (предприниматель) и Александр Скичко (телеведущий, пародист, актер).

В Черниговской области, в округах №№206 и 208 прошли в Раду кандидат от "Слуги народа" Антон Поляков (директор общественной организации "Украинский центр противодействия преступности и коррупции", предприниматель) и самовыдвиженец Валерий Давыденко (депутат от партии "Блок Петра Порошенко").

В округе №221 в Киеве выиграла кандидат от партии "Слуга народа" Анна Пуртова (председатель правления общественной организации "Диджитал образование".

Таким образом, всего ЦИК признал избранными 134 из 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля ЦИК признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Тем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.