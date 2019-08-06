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06 серпня 2019, вівторок, 08:50 11
Фінанси 2019-08-06T08:52:55+03:00
Українські Новини
Пенсії в Україні зросли: хто отримує більше всіх

Пенсії в Україні зросли: хто отримує більше всіх

Пенсії. Фото: censor.net
Пенсії. Фото: censor.net

Поки в Україні обговорюють запуск нової пенсійної реформи, експерти Національної ради економічного розвитку, проаналізували, як зросли середні розміри пенсій за останній рік по кожній категорії.

Як пише "Сьогодні", в цілому середній розмір пенсії за рік виріс на 17,3%, з 2 562 гривень на 1 липня 2018 року до 3 006 на 1 липня 2019 року. Загальна кількість пенсіонерів на кінець червня склала 11 349 912 осіб, а на кінець червня минулого року – 11 441 387. Тобто за рік пенсіонерів стало менше на 91 475 осіб.

"Найбільша категорія людей, які перебувають на пенсії, а саме за віком, отримала в середньому на 16,7% більше. І, як завжди, останнє місце посідає категорія соціальних пенсій, де зріст стався на 7,9%", – написав на своїй сторінці в Facebook голова ради Олексій Дорошенко.

Так, пенсію за віком отримують 8 595 766 українців. Ті з них, хто отримував на початку другого півріччя минулого року 2 579 гривень, зараз отримують в середньому вже 3 009 гривень. А соціальні пенсії отримує 81 178 осіб. Виплати для них зросли на 115 гривень – з 1 456 гривень до 1 571 гривні.

Беззаперечним лідером за зростанням, як повідомив Дорошенко, залишається довічне грошове утримання суддів. За рік ця категорія пенсіонерів почала отримувати на 78% більше. Якщо на 1 липня 2018 року середній розмір виплат складав 25 432 гривень, то на початку липня цього року він дорівнював вже 45 305. Таких по країні налічується 3 315 людей.

Крім того:

  • Пенсії по інвалідності піднялися на 22,7%. На липень минулого року їх середній розмір становив 1957 гривень, а на 1 липня 2019 року – 2402 гривні. В цій категорії налічується 1 370 016 осіб.
  • Пенсію у зв'язку з втратою годувальника отримують 520 144 людини. Вона збільшилася на 19,3%. Рік тому люди отримували в середньому 2231 гривень з цієї категорії, а зараз – 2661 гривню.
  • Пенсії військовослужбовців зросли за останні 12 місяців на 14,8%. Їх розмір на 1 липня 2019 року становить 4827 гривень. У минулому році відставні військові або члени їх сімей отримували 4206 гривень. По цій категорії пенсію отримує 553 717 осіб.
  • Пенсії за вислугу років на липень минулого року склали 2420 гривень, в липні поточного року піднялися до 2773, або на 14,6%. Таких пенсіонерів по країні – 225 776 осіб.

Раніше Українські Новини писали, як порахувати свою суму пенсії та страховий стаж.

Також з 1 липня в Україні підвищили пенсії для двох категорій громадян.

У червні державний бюджет виконано з дефіцитом 8,5 млрд гривень з-за подальшого уповільнення зростання доходів.

Тим часом, Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для нарахування пенсій.

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