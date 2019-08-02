Госбюджет сведен с дефицитом 8,5 млрд в июне из-за падения доходной части

В июне государственный бюджет выполнен с дефицитом 8,5 млрд гривен из-за дальнейшего замедления роста доходов (до 1,1% г / г).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

В структуре доходов рост налоговых поступлений замедлился, тогда как объем неналоговых поступлений оказался меньше, чем год назад.

Последнее обусловлено уменьшением объемов перечислений в бюджет от НАК "Нефтегаз Украины".

Поддерживали рост налоговых поступлений значительные темпы роста номинальной заработной платы и увеличение объемов производства табачных изделий в предыдущие месяцы (традиционно в преддверии повышения акцизного налога).

В то же время замедление импорта и увеличенные объемы возмещения НДС (в июне 13,6 млрд гривен) были весомыми сдерживающими факторами.

Рост расходов в июне умеренно ускорялся (до 11,5% г / г).

Так, существенно увеличились темпы роста расходов на товары и услуги за счет медикаментов, а также расходов на обслуживание долга.

Ускорился рост расходов на поддержку Пенсионного фонда, что связано с эффектом базы сравнения.

Местные бюджеты ожидаемо выполнены с дефицитом (4.3 млрд гривен) - в июне традиционно увеличиваются расходы на оплату труда по сравнению с предыдущим месяцем, что, в частности, связано с выплатой отпускных в сфере образования.

В итоге сводный бюджет выполнен со значительным дефицитом (12.8 млрд гривен).

Как сообщали Українські Новини, Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле увеличился в 3,8 раза с 12,958 млрд гривен (на 1 июля) до 48,968 млрд гривен (на 1 августа).