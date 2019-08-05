підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 20:48 12
Судова влада 2019-08-05T22:15:03+03:00
Українські Новини
Підозрюваного у справі Головіна бізнесмена заарештували із заставою в 2,5 млн гривень

Підозрюваного у справі Головіна бізнесмена заарештували із заставою в 2,5 млн гривень

Арешт підозрюваного.
Арешт підозрюваного.

Солом'янський районний суд Києва взяв під варту одеського бізнесмена, підозрюваного у справі колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, квартири, машини і бази відпочинку якого заарештували, і встановив заставу 2,5 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Підозрюваний є засновником і фактичним керівником низки підприємств, в тому числі "Експоюг" "Агат 2016" і "ІМПО-Укр-Груп", які надавали послуги зі зберігання речових доказів та іншого майна, вилученого під час розслідування правоохоронними органами кримінальних проваджень в Одесі.

26 липня суд розглянув клопотання прокуратури й обрав бізнесменові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі.

Термін утримання під вартою закінчується 21 вересня.

Також суд встановив йому розмір застави в сумі 2 500 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.

НАБУ просить суд заарештувати квартири, машини і бази відпочинку підозрюваного.

Більше новин про: Суд Арешт Грошова застава підозра Дмитро Головін

Архів
Новини
За наругу над прапором України чоловікові дали три роки тюрми 21:45
Єврокомісія знизила мита на безшовні труби з України майже на 6% 21:27
Цукор подорожчає майже на чверть через скорочення виробництва, - "Укрцукор" 21:15
Підозрюваного у справі Головіна бізнесмена заарештували із заставою в 2,5 млн гривень 20:48
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У Зеленського знову оконфузилися, переплутавши стать прем'єра Індії 20:24
більше новин
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Нацполіція придумала спосіб боротьби з неугодними ЗМІ, - сайт "Кореспондент" 12:47
більше новин
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok