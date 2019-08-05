Підозрюваного у справі Головіна бізнесмена заарештували із заставою в 2,5 млн гривень

Солом'янський районний суд Києва взяв під варту одеського бізнесмена, підозрюваного у справі колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, квартири, машини і бази відпочинку якого заарештували, і встановив заставу 2,5 млн гривень.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nПідозрюваний є засновником і фактичним керівником низки підприємств, в тому числі "Експоюг" "Агат 2016" і "ІМПО-Укр-Груп", які надавали послуги зі зберігання речових доказів та іншого майна, вилученого під час розслідування правоохоронними органами кримінальних проваджень в Одесі.\r\n26 липня суд розглянув клопотання прокуратури й обрав бізнесменові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі.\r\nТермін утримання під вартою закінчується 21 вересня.\r\nТакож суд встановив йому розмір застави в сумі 2 500 000 гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.\r\nСпеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.\r\nНАБУ просить суд заарештувати квартири, машини і бази відпочинку підозрюваного.