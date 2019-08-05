Порошенко в червні зустрічався з Коломойським, - Бутусов

Олігарх Ігор Коломойський, з безлічі об'єктів якого у середині липня суд зняв арешт, провів зустріч з екс-президентом України Петром Порошенком на початку червня.

Про це на своєму Facebook повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

За його словами, виданню вдалося поспілкуватися з Коломойським, який під час інтерв'ю згадав про зустрічі з Порошенком і навіть похвалив його.

"Про це сам Коломойський заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке вийде найближчим часом. Подробиці цієї зустрічі і що думає Коломойський про Порошенка — а поряд з жорсткою критикою Ігор Валерійович, як виявилося, зазначив і ряд великих заслуг екс-президента", - пише Бутусов.

Як повідомляли Українські Новини, суд відкрив виробництво за позовом НБУ проти Коломойського.

Також Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

Тим часом, ЗМІ повідомили, що сім'я екс-президента Петра Порошенка вилетіла з України двома літаками в Об'єднані Арабські Емірати і Німеччини.