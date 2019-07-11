Суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского

Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил 11 июля подготовительное заседание по иску Национального банка к экс-акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому по делам о взыскании средств.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В июне 2018 Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области четыре иска к Игорю Коломойскому о взыскании с него как с финансового поручителя Приватбанка задолженности по кредитам рефинансирования соответственно на 1,8 млрд гривен, 1,27 млрд гривен, 1,29 млрд гривен и 0,5 млрд гривен.

Речь идет об обязательствах по договорам поручительства в соответствии с задолженностью, возникшей по состоянию на конец декабря 2015 года.

О взыскании задолженности с Коломойского, которая начала формироваться уже с 2016 года, Национальный банк обратился 18 декабря 2018 с соответствующим иском в суд первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария).

Тогда Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в открытии производства по искам Национального банка на основании того, что местом жительства ответчика является Женева (Швейцария), а не Днепр.

В июле-августе 2018 Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе все решения суда первой инстанции.

Не соглашаясь с решениями судов, Национальный банк подал кассационные жалобы, указав на неправильное применение норм процессуального права.

В марте 2019 года Большая Палата Верховного Суда удовлетворила кассационные жалобы Национального банка и отменила решение судов предыдущих инстанций, направив дело в Хозяйственный суд Днепропетровской области для решения вопроса об открытии производства.

По возвращении дел из Верховного суда Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по всем исковым заявлениям Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский.

Тем временем, Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.