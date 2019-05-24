Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка

Бывший совладелец национализированного Приватбанка Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем банка.\r\nОб этом он сообщил в интервью видео-проекта УП "Четко интервью", передают Українські Новини.\r\n"Этот вариант (быть совладельцем) рассматривался до того, как они пошли по тяжкому пути, когда они решили все умножить на ноль… Если в судах будет доказано, или будет работать правительственная комиссия, или независимые аудиторы определят, что в банке был капитал, который умножили на ноль и сделали отрицательным путем изменения просто правил бухучета… мой капитал стал не 60 млрд плюс, а минус 120 млрд… Если будет признано, что это было незаконно, проверка и изменение нормативов, то надо восстановить мой капитал в этом банке, но это 50 или 60 млрд в этом банке, не у меня в кармане, а в банке", - сказал Коломойский.\r\nПри это он добавил, что он не хочет дестабилизировать ни Приватбанк, ни банковскую систему отменой национализации финучреждения.\r\n"Решение (по дальнейшим планам Приватбанка) принимают собственники: бывшие и настоящие. Я думаю, что у нас есть общие с ними интересы - и у старых собственников, и у нынешних - чтобы банк сохранился и никто из вкладчиков не пострадал", - добавил бизнесмен.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка.\r\nРанее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.\r\nТакже Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому.