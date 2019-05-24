Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка

Бывший совладелец национализированного Приватбанка Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем банка.

Об этом он сообщил в интервью видео-проекта УП "Четко интервью", передают Українські Новини.

"Этот вариант (быть совладельцем) рассматривался до того, как они пошли по тяжкому пути, когда они решили все умножить на ноль… Если в судах будет доказано, или будет работать правительственная комиссия, или независимые аудиторы определят, что в банке был капитал, который умножили на ноль и сделали отрицательным путем изменения просто правил бухучета… мой капитал стал не 60 млрд плюс, а минус 120 млрд… Если будет признано, что это было незаконно, проверка и изменение нормативов, то надо восстановить мой капитал в этом банке, но это 50 или 60 млрд в этом банке, не у меня в кармане, а в банке", - сказал Коломойский.

При это он добавил, что он не хочет дестабилизировать ни Приватбанк, ни банковскую систему отменой национализации финучреждения.

"Решение (по дальнейшим планам Приватбанка) принимают собственники: бывшие и настоящие. Я думаю, что у нас есть общие с ними интересы - и у старых собственников, и у нынешних - чтобы банк сохранился и никто из вкладчиков не пострадал", - добавил бизнесмен.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка.

Ранее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Также Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому.