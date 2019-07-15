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15 июля 2019, понедельник, 13:36 279
Политика 2019-07-15T13:44:05+03:00
Українські Новини
Суд снял арест с почти полтысячи объектов недвижимости Коломойского

Суд снял арест с почти полтысячи объектов недвижимости Коломойского

Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Коломойский. Фото: slovoidilo.ua

5 июля Печерским районным судом Киева был снял арест с 415 недвижимых объектов компании "Приватофис", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.

Судом был снят арест с земельных участков, нежилых, а также офисных помещений, которые находятся на территории Украины.

В решении суда отмечается, что "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением".

Как сообщали Українськi Новини, суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского.

Также Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

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