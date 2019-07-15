Суд снял арест с почти полтысячи объектов недвижимости Коломойского

5 июля Печерским районным судом Киева был снял арест с 415 недвижимых объектов компании "Приватофис", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским.\r\nОб этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.\r\nСудом был снят арест с земельных участков, нежилых, а также офисных помещений, которые находятся на территории Украины.\r\nВ решении суда отмечается, что "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением".\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского.\r\nТакже Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.