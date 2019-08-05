Посеред літа, 5 серпня, під Києвом випав невеликий сніг.\r\nПро це повідомив користувач Лаврентій Царук на своїй сторінці в Facebook.\r\nЗа його словами, близько 12:00 дня в його дачі, недалеко від Києва (по напрямку до Житомиру) випав сніг.\r\nСніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com\/lavrentiy.tsaruk\r\n"Спочатку я планував жартівливий пост про грудень, сані і т д. Але, друзі, якщо подумати глибше, то нічим хорошим вся історія з екологією і глобальними змінами клімату не закінчиться", - написав він у соцмережі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолодало до +4.\r\nТим часом, з вівторка в Україну почне повертатися спека.\r\nРаніше Карпати в Румунії замело літнім снігом, а гору Піп Іван засипало снігом посеред липня.