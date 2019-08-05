підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 19:06 18
Суспільство 2019-08-05T19:45:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: Під Києвом посеред літа випав сніг

Фото дня: Під Києвом посеред літа випав сніг

Сніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk
Сніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk

Посеред літа, 5 серпня, під Києвом випав невеликий сніг.

Про це повідомив користувач Лаврентій Царук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, близько 12:00 дня в його дачі, недалеко від Києва (по напрямку до Житомиру) випав сніг.

Сніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsarukСніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk

"Спочатку я планував жартівливий пост про грудень, сані і т д. Але, друзі, якщо подумати глибше, то нічим хорошим вся історія з екологією і глобальними змінами клімату не закінчиться", - написав він у соцмережі.

Як повідомляли Українські Новини, робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолодало до +4.

Тим часом, з вівторка в Україну почне повертатися спека.

Раніше Карпати в Румунії замело літнім снігом, а гору Піп Іван засипало снігом посеред липня.

Більше новин про: Фото дня Снігопад Сніг сніг літом

Архів
Новини
Порошенко в червні зустрічався з Коломойським, - Бутусов 19:46
"Платформа" Бойка вимагає від ЦВК проведення перевиборів в окрузі №50 19:22
Сніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk
Фото дня: Під Києвом посеред літа випав сніг 19:06
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Зеленський призначив новим командувачем ООС начальника "Півночі" 17:48
більше новин
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Нацполіція придумала спосіб боротьби з неугодними ЗМІ, - сайт "Кореспондент" 12:47
більше новин
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини 08:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok