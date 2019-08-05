Фото дня: Під Києвом посеред літа випав сніг

Посеред літа, 5 серпня, під Києвом випав невеликий сніг.

Про це повідомив користувач Лаврентій Царук на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, близько 12:00 дня в його дачі, недалеко від Києва (по напрямку до Житомиру) випав сніг.

Сніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk

"Спочатку я планував жартівливий пост про грудень, сані і т д. Але, друзі, якщо подумати глибше, то нічим хорошим вся історія з екологією і глобальними змінами клімату не закінчиться", - написав він у соцмережі.

Як повідомляли Українські Новини, робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолодало до +4.

Тим часом, з вівторка в Україну почне повертатися спека.

Раніше Карпати в Румунії замело літнім снігом, а гору Піп Іван засипало снігом посеред липня.