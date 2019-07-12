Видео дня: Карпаты в Румынии замело летним снегом

Сегодня, в сети опубликовали видео с вершины горы Ому, высота которой 2505 метров. Она находится в горном массиве Бучеджь, который является частью Южных Карпат в Румынии.

Видео было снято сегодня, 12 июля, по крайней мере так указывает автор, пишет Mukachevo.net.

Несколько дней назад появилась информация о том, что впервые за десяток лет в румынских Карпатах выпал летний снег.

Сейчас же можно увидеть, как снег накрыл одну из гор румынских Карпат:

https://www.youtube.com/watch?v=bGXS9WETEV4" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в украинских Карпатах также в июле выпал снег, а температура опустилась до +3°С.

13 июля в Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

Пришедшая в Украину осенняя прохлада пока не собирается покидать территорию страны. Более того, в ближайшу неделю она усугубится приходом циклона и атмостферных фронтов, которые дестабилизируют синоптическую ситуацию.

В ближайшее время потепления не предвидится. Жара придет только через полторы недели.