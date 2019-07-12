Видео дня: Карпаты в Румынии замело летним снегом

Сегодня, в сети опубликовали видео с вершины горы Ому, высота которой 2505 метров. Она находится в горном массиве Бучеджь, который является частью Южных Карпат в Румынии.\r\nВидео было снято сегодня, 12 июля, по крайней мере так указывает автор, пишет Mukachevo.net.\r\nНесколько дней назад появилась информация о том, что впервые за десяток лет в румынских Карпатах выпал летний снег.\r\nСейчас же можно увидеть, как снег накрыл одну из гор румынских Карпат:\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=bGXS9WETEV4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в украинских Карпатах также в июле выпал снег, а температура опустилась до +3°С.\r\n13 июля в Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nПришедшая в Украину осенняя прохлада пока не собирается покидать территорию страны. Более того, в ближайшу неделю она усугубится приходом циклона и атмостферных фронтов, которые дестабилизируют синоптическую ситуацию. \r\nВ ближайшее время потепления не предвидится. Жара придет только через полторы недели.