подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 21:42 82
Жизнь 2019-07-12T21:42:25+03:00
Українські Новини
Видео дня: Карпаты в Румынии замело летним снегом

Видео дня: Карпаты в Румынии замело летним снегом

Сегодня, в сети опубликовали видео с вершины горы Ому, высота которой 2505 метров. Она находится в горном массиве Бучеджь, который является частью Южных Карпат в Румынии.

Видео было снято сегодня, 12 июля, по крайней мере так указывает автор, пишет Mukachevo.net.

Несколько дней назад появилась информация о том, что впервые за десяток лет в румынских Карпатах выпал летний снег.

Сейчас же можно увидеть, как снег накрыл одну из гор румынских Карпат:

Как сообщали Українські Новини, в украинских Карпатах также в июле выпал снег, а температура опустилась до +3°С.

13 июля в Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

Пришедшая в Украину осенняя прохлада пока не собирается покидать территорию страны. Более того, в ближайшу неделю она усугубится приходом циклона и атмостферных фронтов, которые дестабилизируют синоптическую ситуацию. 

В ближайшее время потепления не предвидится. Жара придет только через полторы недели.

Больше новостей о: Румыния Карпаты Видео дня снег летом Снег в Карпатах

Архив
Новости
SAGA Development заинтересована строительстве Китаево в Голосеевском районе Киева 22:35
В офисе кандидата в депутаты от "Слуги народа" обнаружили прослушку, - пресс-служба 22:14
Инна Костыря выступила с инициативой перевести Киевскую ОГА в Фастов, - СМИ 21:45
Снег в Карпатах Румынии. Скриншот видео Mukachevo.net
Видео дня: Карпаты в Румынии замело летним снегом 21:42
В Кривом Роге снова "заминировали" дом родителей Зеленского 21:38
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Разумков не исключает референдум по языку 18:03
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко 14:43
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok