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05 августа 2019, понедельник, 13:38 6 Карта
Жизнь 2019-08-05T13:39:08+03:00
Українські Новини
Со вторника в Украину начнет возвращаться жара: прогноз погоды

Со вторника в Украину начнет возвращаться жара: прогноз погоды

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время, как неделя встретила украинцев резким похолоданием, 6 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +20…+26 градусов, в Винницкой области +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

5 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4.

Также синоптик рассказала, когда вернется тепло.

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