Со вторника в Украину начнет возвращаться жара: прогноз погоды

В то время, как неделя встретила украинцев резким похолоданием, 6 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+27 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +20…+26 градусов, в Винницкой области +23…+28 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\n5 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, рабочая неделя началась дождями с порывами ветра, местами похолодало до +4.\r\nТакже синоптик рассказала, когда вернется тепло.