підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 14:18 17
Президент 2019-08-05T15:00:02+03:00
Українські Новини
Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського

Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського

Гаджети. Фото: pixabay
Гаджети. Фото: pixabay

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Михайло Федоров прогнозує, що наступні президентські вибори будуть проходити онлайн після того, як Зеленський підписав указ про розгляд створення веб-порталу держпослуг.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Liga.net", передають Українські Новини.

"У нас уже зараз є проект TheVote. На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни", - сказав він.

На уточнювальне питання, коли українці зможуть голосувати онлайн, Федоров відповів, що на наступних виборах Президента, а можливо, - і на місцевих.

"Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були й місцеві вибори", - сказав він.

Федоров додав, що це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування.

"Ми для цього маємо підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально. До президентських точно мають встигнути. А опитування - можливість привчити людей все це використовувати", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського заявив про плани з цифровізації галузей економіки.

Тим часом Зеленський мріє про "державу в смартфоні".

Більше новин про: Смартфон Президентські вибори Михайло Федоров Позаштатний радник Зеленського

Архів
Новини
Естонія не визнає російські паспорти жителів Донбасу 15:02
Радник Зеленського хоче продовжити санкції проти "Вконтакте" і "Однокласників" 14:45
Україна просить США більше ракетних комплексів Javelin, - посол США Тейлор 14:31
Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст" 14:25
Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського 14:18
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok