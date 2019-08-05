Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Михайло Федоров прогнозує, що наступні президентські вибори будуть проходити онлайн після того, як Зеленський підписав указ про розгляд створення веб-порталу держпослуг

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Liga.net", передають Українські Новини.

"У нас уже зараз є проект TheVote. На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни", - сказав він.

На уточнювальне питання, коли українці зможуть голосувати онлайн, Федоров відповів, що на наступних виборах Президента, а можливо, - і на місцевих.

"Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були й місцеві вибори", - сказав він.

Федоров додав, що це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування.

"Ми для цього маємо підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально. До президентських точно мають встигнути. А опитування - можливість привчити людей все це використовувати", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського заявив про плани з цифровізації галузей економіки.

Тим часом Зеленський мріє про "державу в смартфоні".