Зеленский подписал указ о рассмотре создания веб-портала госуслуг

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос создания единого государственного веб-портала электронных услуг, а до февраля 2020 года провести верификацию набора идентификационных данных физических лиц в национальных электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность введения электронной переписи населения после того, как советник Зеленского заявил о планах по цифровизации отраслей экономики.\r\nОб этом говорится в указе №558 "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" от 29 июля, передают Українськi Новини.\r\nДо ноября правительству поручено провеcти аудит работы государственных реестров, которых насчитывается более 350.\r\nНа едином портале электронных услуг запланировано предусмотреть доступ граждан через смартфоны и планшеты с помощью электронного кабинета к информации о себе в государственных реестрах.\r\nЧерез такие порталы планируется предоставлять электронные, в том числе административные, услуги.\r\nДо 2020 Кабмин должен перевести в электронную форму услуги, связанные с рождением ребенка, регистрацией места жительства ребенка, регистрацией физлица как налогоплательщика при оформлении паспорта гражданина Украины впервые, а до 2022 - другие приоритетные публичные услуги.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский мечтает о "государстве в смартфоне".\r\nСтепан Кубив заявил, что перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.