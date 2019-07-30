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30 июля 2019, вторник, 11:02 81
Президент 2019-07-30T11:03:53+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал указ о рассмотре создания веб-портала госуслуг

Зеленский подписал указ о рассмотре создания веб-портала госуслуг

Человек с телефоном. Фото: pixabay
Человек с телефоном. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос создания единого государственного веб-портала электронных услуг, а до февраля 2020 года провести верификацию набора идентификационных данных физических лиц в национальных электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность введения электронной переписи населения после того, как советник Зеленского заявил о планах по цифровизации отраслей экономики.

Об этом говорится в указе №558 "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" от 29 июля, передают Українськi Новини.

До ноября правительству поручено провеcти аудит работы государственных реестров, которых насчитывается более 350.

На едином портале электронных услуг запланировано предусмотреть доступ граждан через смартфоны и планшеты с помощью электронного кабинета к информации о себе в государственных реестрах.

Через такие порталы планируется предоставлять электронные, в том числе административные, услуги.

До 2020 Кабмин должен перевести в электронную форму услуги, связанные с рождением ребенка, регистрацией места жительства ребенка, регистрацией физлица как налогоплательщика при оформлении паспорта гражданина Украины впервые, а до 2022 - другие приоритетные публичные услуги.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский мечтает о "государстве в смартфоне".

Степан Кубив заявил, что перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.

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