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23 мая 2019, четверг, 15:37 104
Президент 2019-05-23T15:38:57+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что его команда хочет сделать "страну в смартфоне"

Зеленский заявил, что его команда хочет сделать "страну в смартфоне"

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Зеленского
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Зеленского

В то время, как страница АП в Facebook стала недоступна, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда хотят "сделать страну в смартфоне" и назвал 4 уровня, которые они хотят внедерить.

Об этом Зеленский сказал на форуме iForum, передают Українськi Новини.

"Можете считать меня мечтателем, но мы хотим сделать страну с смартфоне, правительство в смартфоне и внедрение 4 уровней: информация о государстве, коммуникации с государством, транзакции с государством и управление государством. Как бы было круто, когда ты едешь на работу и не только читаешь новости и смотришь погоду, а ты реально контролируешь, какие законопроекты подаются, ты можешь их изменять, какие чуваки - извините за это слово, но они пока такие - какие люди, будем надеяться, что они люди, избираются, каких их можно отозвать, какие вы петиции готовите", - сказал Президент.

По его словам, он мечтает, чтобы Украина стала первой в мире "страной в смартфоне".

Зеленский отметил, что в сфере электронного правительства Украина пока не преуспевает.

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский со своей HR-командой намерен привлечь представителей международных рекрутинговых и HR-агентств к сотрудничеству в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления.

Ранее у Зеленского назвали 9 шагов для борьбы с коррупцией.

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