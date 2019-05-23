Зеленский заявил, что его команда хочет сделать "страну в смартфоне"

В то время, как страница АП в Facebook стала недоступна

Об этом Зеленский сказал на форуме iForum, передают Українськi Новини.

"Можете считать меня мечтателем, но мы хотим сделать страну с смартфоне, правительство в смартфоне и внедрение 4 уровней: информация о государстве, коммуникации с государством, транзакции с государством и управление государством. Как бы было круто, когда ты едешь на работу и не только читаешь новости и смотришь погоду, а ты реально контролируешь, какие законопроекты подаются, ты можешь их изменять, какие чуваки - извините за это слово, но они пока такие - какие люди, будем надеяться, что они люди, избираются, каких их можно отозвать, какие вы петиции готовите", - сказал Президент.

По его словам, он мечтает, чтобы Украина стала первой в мире "страной в смартфоне".

Зеленский отметил, что в сфере электронного правительства Украина пока не преуспевает.

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский со своей HR-командой намерен привлечь представителей международных рекрутинговых и HR-агентств к сотрудничеству в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления.

Ранее у Зеленского назвали 9 шагов для борьбы с коррупцией.