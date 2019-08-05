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05 серпня 2019, понеділок, 11:26 16
Фінанси 2019-08-05T12:00:01+03:00
Українські Новини
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у липні

Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у липні

Компанії "Арселор Міттал Кривий Ріг", "ММК ім. Ілліча" та "Запоріжсталь" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в липні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 1 049,732 млн гривень, "ММК імені Ілліча" – 725,869 млн гривень, "Запоріжсталь" – 544,051 млн гривень, Полтавський ГЗК – 294,250 млн гривень і Нікопольський завод феросплавів – 223,873 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ у липні склав 10,405 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 8,095 млрд гривень, Одеській області – 297 млн гривень, Запорізькій області – 247 млн гривень та Львівській області – 217,7 млн гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні державний бюджет виконано з дефіцитом 8,5 млрд гривень з-за подальшого уповільнення зростання доходів (до 1,1% р / р).

Правоохоронці проводять обшуки у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області по справі про нанесення збитків державі на 190 млн гривень.

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