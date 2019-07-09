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09 июля 2019, вторник, 11:14 363
Силовые структуры 2019-07-09T11:20:47+03:00
Українські Новини
В ГФС Волыни проводит обыски полиция

В ГФС Волыни проводит обыски полиция

ГФС. Фото: kolomyya.org
ГФС. Фото: kolomyya.org

Правоохранители проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о нанесении ущерба государству на 190 млн гривен.

Об этом в социальной сети Facebook написала первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

Она сообщила, что правоохранители сейчас проводят обыски в Волынском управлении ГФС.

"Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно говоря, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам", - написала замдиректора ГБР.

Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.

В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

Обыски проводятся в рамках этого уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала начальника отдела налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области по подозрению в продаже секретной информации об участниках АТО и воинских частях.

Также начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен.

Тем временем ГФС хочет купить 11 тыс. компьютеров по 20 тыс. гривен/штука.

Больше новостей о: Обыски ГФС Государственная фискальная служба Украины

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