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05 серпня 2019, понеділок, 10:31 104
Силові структури 2019-08-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану

НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану

Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента
Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента

Після того, як мер Києва Віталій Кличко зажадав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Завели справу в четвер", - сказав співрозмовник.

З його слів, справу порушено за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Як повідомляли Українськi Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Раніше мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що один з адвокатів "смотрящих" по Києву запропонував йому половину від 40 млн доларів за певну допомогу.

Тим часом Богдан вважає, що 20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі.

 

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