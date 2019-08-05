НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану

\r\nПісля того, як мер Києва Віталій Кличко зажадав від НАБУ перевірити звинувачення Богдана, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Завели справу в четвер", - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, справу порушено за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.\r\nРаніше мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, що один з адвокатів "смотрящих" по Києву запропонував йому половину від 40 млн доларів за певну допомогу.\r\nТим часом Богдан вважає, що 20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі.\r\n \r\n